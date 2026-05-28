Gran Feriauto amplía su oferta a más de 1.000 coches y se consolida como la "mayor feria" del automóvil de CyL

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Gran Feriauto Castilla y León regresa a la Feria de Valladolid hasta el 31 de mayo con una nueva edición que vuelve a crecer y se consolida como "la mayor feria" del automóvil de Castilla y León, al ampliar su oferta hasta superar los 1.000 vehículos disponibles para la venta.

El certamen, organizado por la Asociación de Vehículos de Valladolid y la Asociación Vallisoletana del Motor, abrirá sus puertas en horario ininterrumpido de 10.30 a 21.00 horas y contará con entrada gratuita para todos los visitantes, detallan desde la organización a través de un comunicado.

Gran Feriauto reunirá una "amplia" selección de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión, kilómetro cero, industriales y 4x4, ofreciendo al público una de las mayores exposiciones comerciales del sector en la Comunidad. Los asistentes podrán encontrar desde modelos urbanos y compactos hasta SUV, berlinas y vehículos electrificados, "todos ellos revisados, certificados y con garantía oficial".

Uno de los "grandes atractivos" de esta edición será la posibilidad de acceder en un único espacio "a una enorme variedad de marcas, modelos y precios, permitiendo a los compradores comparar diferentes opciones de manera cómoda, rápida y con asesoramiento profesional personalizado".

"Los visitantes podrán resolver dudas directamente con especialistas del sector y recibir una atención individualizada adaptada a sus necesidades, tanto para la compra de un primer vehículo como para la renovación de coche familiar, profesional o de empresa", apunta la organización.

Gran Feriauto ofrecerá además "promociones exclusivas, condiciones especiales de financiación y ventajas comerciales diseñadas específicamente para el evento, convirtiéndose en una oportunidad única para adquirir vehículo con condiciones especialmente competitivas".

La feria permitirá financiar operaciones "con amplias facilidades de pago y acceder a ofertas especiales que no estarán disponibles fuera del certamen".