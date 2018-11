'Grandes del Góspel' visita CyL por primera vez

Publicado 28/11/2018 15:06:01 CET

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gira 'Grandes del Góspel' visitará por primera vez Castilla y León de la mano de 'Joshua Nelson & The New York Gospel Project' y 'The Chicago Mass Choir' durante el mes de diciembre dentro de una gira nacional en la que sus promotores buscan consolidar la presencia de la Comunidad.

Así lo ha señalado el director artístico del proyecto, Luis Manjarrés, quien ha presentado este miércoles en Valladolid los conciertos que se celebrarán en León, Ávila y la ciudad del Pisuerga.

De este modo, 'Joshua Nelson & The New York Gospel Project', autodefinido como "la peor pesadilla del Klu Klux Klan" por su condición de negro y judío, ofrecerá sendos conciertos en el Auditorio Ciudad de León el jueves 13 de diciembre a las 21.00 horas y en el Lienzo Norte de Ávila al día siguiente a la misma hora.

Para cerrar esta sucesión de conciertos en Castilla y León, 'The Chicago Mass Choir', Premio Stellar a la Mejor Coral Tradicional Americana en 2017, llevará su espectáculo 'Connecting Souls' al Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid el sábado 15 a las 21.00 horas, con entradas a la venta desde 15 euros.