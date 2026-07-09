La gratuidad de la primera matrícula universitaria llegará a 15.000 estudiantes y se podrán pedir en septiembre

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este jueves, 9 de julio, la Orden de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas al alumnado que realice su primera matrícula de primer curso de grado universitario en la Comunidad de Castilla y León.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a través de un vídeo, ha asegurado que con esta medida se espera "beneficiar a más de 15.000 estudiantes" el próximo curso, a lo que ha añadido que es una medida "para dar mas oportunidades a los jóvenes, atraer y retener el talento y que supone un ahorro para las familias".

La Consejería ha avanzado este jueves que la previsión es que la convocatoria se publique a primeros del mes de septiembre con el plazo de presentación de solicitudes que estará abierto hasta el mes de octubre.

El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y por el criterio de mejor nota y la concesión de la subvención estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias existentes en la partida correspondiente.

Como requisito para ser beneficiario, además de los generales para toda subvención (estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias o no estar incurso en situaciones que impidan acceder a la condición de beneficiario), se exigirá estar empadronado en un municipio de Castilla y León, condición que deberá cumplirse antes de haber finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes que cumplan los requisitos serán ordenadas de mayor a menor nota de la calificación de acceso al grado universitario. Según consta en las bases reguladoras consultadas por Europa Press, la nota de calificación de acceso será la definida conforme a lo previsto en la normativa reguladora de los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, las características básicas de la prueba de acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión

Y en caso de empate entre varias solicitudes de acuerdo con el criterio de nota, se ordenarán en función de la mayor nota media de Bachillerato y de persistir el empate se decidirá por sorteo entre los afectados.

Ademmás, una comisión de valoración realizará un informe de evaluación en el que se incluirán las solicitudes que cumplan los requisitos señalados ordenadas de mayor a menor nota de la calificación de acceso al grado universitario y "hasta donde lo permitan las disponibilidades presupuestarias".

Por su parte, el plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes, y una vez concedida la ayuda, se procederá a abonar el importe directamente a favor de la persona beneficiaria mediante transferencia bancaria.

La Consejería ha explicado que la actividad subvencionable consistirá en la formalización y pago de una matrícula universitaria de primer curso de grado o, en su caso, de primer curso de alguna modalidad de doble grado en alguna de las universidades públicas de Castilla y León, "siempre que se trate de la matrícula por la que se acceda por primera vez a cursar estudios universitarios oficiales".

Desde el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, esta nueva línea de subvención se orienta a sufragar los gastos por los servicios académicos abonados por el alumnado empadronado en Castilla y León al realizar la matrícula de primer curso de grado en su primer acceso a la educación pública universitaria y avanza en el proceso de generalizar la gratuidad de la enseñanza en los distintos niveles educativos en la Comunidad.