Gravedad 1 en incendios en Corral de Garcíñigo, El Payo y en La Alberca (Salamanca), que baja de nivel

Gravedad 1 en un incendio en Corral de Garcíñigo y en el de La Alberca (Salamanca), que baja de nivel- EUROPA PRESS

SALAMANCA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 un incendio en la localidad salmantina de Corral de Garciñigo y otro en El Payo, así como ha bajado, al mismo nivel, el originado en La Alberca que se encontraba en gravedad 2.

El fuego en Corral de Garciñigo, en el municipio de Barbalos, se ha activado este mismo viernes, 15 de agosto, a las 12.54 horas y se ha elevado a IGR 1 a las 13.23 horas al poder suponer un impacto relevante en el patrimonio natural o en la socieconomía de la zona. Siete medios terrestres y aéreos intervienen en este fuego cuyo origen se investiga.

Posteriormente, a las 13.28 horas, se ha subido también a nivel 1 un incendio en la localidad de El Payo, activo desde este viernes a las 13.18 horas, al poder peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas. Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabajan en las labores de extinción.

Por su parte, el incendio originado en La Alberca ha bajado este viernes de gravedad 2 a 1 al desaparecer las causas que motivaron esta última, el riesgo a la población y bienes no forestales, motivo por el que se confinó el jueves a la población del municipio.

En este momento, doce medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de este fuego del que aún se desconocen las causas.