El grupo Aulaga Folk actuará este sábado en la Corrala del Palacio del Caballero de Olmedo (Valladolid)

El grupo Aulaga Folk actuará el sábado en la Corrala del Palacio del Caballero de Olmedo (Valladolid) - AULAGA FOLK

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo cacereño Aulaga Folk actuará este sábado, 22 de agosto, en la Corrala del Palacio del Caballero en la localidad vallisoletana de Olmedo, donde presentará su trabajo 'A primera vista', que le ha valido el Premio Talento Latino 2026.

El concierto comenzará a las 22.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Olmedo, se enmarca en el tour que realiza el grupo, una gira en la que da a conocer el disco 'A primera vista', resultado de "años de camino, de búsqueda y de amor por las músicas y raíces".

"Es una mirada hacia nuestra tradición desde el presente, con el deseo de que aquello que nos pertenece siga vivo, evolucione y llegue a nuevas generaciones y a nuevos públicos", ha señalado la banda, que ha señalado, además, que el Premio Talento Latino 2026 al Mejor Álbum Folk en los Premios Platino supone un "impulso para seguir investigando" y poner en valor la "aportación" del grupo a la "recopilación, conservación y divulgación de la música de raíz".