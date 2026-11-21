El Grupo de Cohetería de la ULE logra el premio al Mejor Vuelo en una competición nacional - ULE

LEÓN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Cohetería de la Universidad de León (ULE) ha logrado el premio al Mejor Vuelo en la competición nacional de cohetería celebrada en Alcolea de Cinca (Huesca) con su prototipo León 1.2, con el que consiguió la mención por ser el "más estable, constante, con la parábola correcta y descenso suave".

La prueba, organizada por las asociaciones SURT y Spain Rocketry, reunió a ocho equipos universitarios de distintos puntos de España en un encuentro que, según destaca el grupo leonés, constituyó el primer evento de estas características organizado a escala nacional en nuestro país.

La jornada se desarrolló sin incidencias y permitió a los participantes poner a prueba sus respectivos diseños y desarrollos de ingeniería, ha detallado la institución universitaria a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El cohete León 1.2, una versión mejorada y escalada del modelo León 1 que el equipo lanzó en 2025, alcanzó una altura de 560 metros, frente a los aproximadamente 590 metros previstos en las simulaciones.

La diferencia, cercana al cinco por ciento, refleja la precisión alcanzada en el diseño y la planificación del vuelo. Además, el dispositivo fue recuperado con éxito tras el lanzamiento.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el grado de autonomía técnica del equipo, ya que los estudiantes de la ULEse encargaron íntegramente del diseño, desarrollo y fabricación de los principales componentes del cohete, incluidos el fuselaje y la estructura, el sistema de paracaídas y la aviónica, tal y como destaca el presidente del Grupo de Cohetería de la universidad, Axel Diez Martínez.

El motor fue el único elemento comercial incorporado al prototipo, de acuerdo con las exigencias establecidas por la organización de la competición.

Este resultado supone un nuevo reconocimiento al trabajo desarrollado por el Grupo de Cohetería de la Universidad de León, una iniciativa estudiantil que permite aplicar conocimientos de ingeniería a un proyecto tecnológico común, desde las fases de diseño y simulación hasta la fabricación, el lanzamiento y la recuperación del vehículo.

Actualmente, el Grupo de Cohetería ya trabaja en el desarrollo del próximo prototipo, llamado 'León 2', de mayor tamaño y con capacidad de volar a tres kilómetros de altura, con el que quieren participar en la European Rocketry Challenge (EuRoC), la principal competición universitaria europea de cohetería experimental.

Los estudiantes que formaron el equipo de la Universidad de León en la competición fueron Eduardo Grande Andrés, *Diego Prado Pastrana, *Elena Samper Miranda, *Claudia González Mayo, *Omar Halkhoumsse Suárez, *Manuel Sainz De Aja, *Julia Colino Alonso y *Axel Diez Martínez, aunque el Grupo de Cohetería de la ULE tiene un mayor número de integrantes.