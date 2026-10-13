El Grupo de Diálogo sobre Cine del Musac recibe este jueves a la realizadora Anna Cornudella

Archivo - Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) proyectará este jueves a las 20.00 horas el primer largometraje de Anna Cornudella, 'The Human Hibernation' (2024).

La directora presentará la película y mantendrá posteriormente un diálogo con el público asistente. La actividad será gratuita previa reserva de entrada en la página web del Musac.

Estrenada en la sección Forum de la Berlinale, donde recibió el Premio Fipresci, 'The Human Hibernation' plantea una sociedad hipotética en la que los seres humanos hibernan durante los meses más fríos del año. A través de este escenario de ciencia ficción, Cornudella propone una reflexión sobre la relación entre el ser humano, la naturaleza y las formas en que construimos nuestra comprensión del mundo.

La película parte de la desaparición de Erin, un niño que despierta prematuramente de la hibernación. Su hermana mayor, Clara, emprende entonces un viaje en busca de respuestas que la llevará a cuestionar las narrativas preestablecidas por la sociedad en la que vive, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

En palabras de la directora, 'The Human Hibernation' parte de un proceso previo que pretendía investigar cómo habría sido el ser humano si hubiese sido un mamífero hibernador y cómo habría afectado eso a nuestras relaciones con el entorno. El proyecto se inscribe, según Cornudella, en las corrientes etnográficas multiespecie, desde las que busca "desdibujar las barreras entre seres humanos y el resto de los animales" y situar al ser humano "como una pieza más del engranaje de un mundo natural en el que nos queda mucho por comprender".

Anna Cornudella Castro es directora, guionista y artista licenciada en cine. Su trayectoria se ha desarrollado en los ámbitos del videoarte, el cine y el teatro. Sus piezas se han presentado en instituciones como el Guggenheim de Bilbao y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, así como en Can Framis, y en festivales como la Berlinale, Ficci (Cartagena de Indias), Seminci, Karlovy Vary International Film Festival, American Film Institute Festival o Festival Internacional de Mar del Plata, entre otros.