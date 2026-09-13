El grupo La Duda Ofende ofrecerá un concierto este lunes enel parque Elio Antonio de Nebrija de Salamanca

El Grupo Salmantino La Duda Ofende. - LA DUDA OFENDE

SALAMANCA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo salmantino La Duda Ofende ofrecerá un concierto este lunes, 14 de septiembre, a las 20.30 horas, en el parque Elio Antonio de Nebrija de la capital, una cita programada tras la suspensión de su recital del martes pasado debido a la lluvia.

La Duda Ofende está formada por cinco miembros, Sara (cantante), Juan Luis (bajo), José Luis (batería), Juan Julián (guitarra solista) y Andrés (guitarra rítmica), según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca.

El repertorio del grupo está formado por versiones de éxitos de pop y rock desde los años 80 hasta la actualidad.