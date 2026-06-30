Grupo Mixto espera la pronta renovación de instituciones propias, "secuestradas" por incapacidad para el acuerdo

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los partidos políticos que conforman el Grupo Mixto, UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila, han coincidido este martes en su deseo de una pronta renovación de las instituciones propias de la Comunidad Autónoma a las que ven "secuestradas", bien por la "incapacidad" de los partidos mayoritarios para llegar a un acuerdo --se necesita una mayoría cualificada de tres quintos de un hemiciclo de 82-- o bien "porque realmente no les importan".

Así se ha manifestado en concreto la portavoz del Grupo Mixto, la procuradora de UPL, Alicia Gallego, en el debate sobre el informe del Procurador del Común de 2025, la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León que lleva en funciones en concreto desde el 2 de noviembre de 2022 --el resto desde 2023--.

"Llevan tres años en esa interinidad que se justifica con mucha palabrería, pero con pocas ganas de trabajar por parte de quienes gobiernan hoy en día", ha insistido Gallego en sintonía con sus compañeros de grupo, el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, y el de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, que han hecho un nuevo llamamiento a un pronto acuerdo de los partidos mayoritarios. "49 votos tienen la culpa", ha zanjado Ceña.

El procurador abulense ha hecho especial hincapié por su parte en la necesidad de rebajar la "tensión parlamentaria" y la "polarización" que, según ha lamentado, caracterizó a la anterior Legislatura, ya que "no lleva a nada positivo".

"Esperemos que en esta legislatura recién comenzada esta tensión se rebaje y se actúe desde el diálogo para afrontar los temas que nos son comunes, entre ellos el de la renovación de las instituciones propias que parece que por fin, con unos años de retraso, afrontaremos, espero que a la vuelta del verano", ha añadido.

Alicia Gallego, Ángel Ceña y Pedro Pascual han coincidido al destacar la importancia del "detallado y minucioso" informe del Procurador del Común que, según han lamentado también, recoge problemas que se repiten cada año, como la falta de servicios esenciales en el mundo rural entre los que el político soriano ha destacado la ausencia de una farmacia rural en Villar del Río.

Gallego ha reclamado por su parte al Procurador del Común "mayor exigencia y firmeza" ante las administraciones grandes e incumplidoras en sus obligaciones y competencias y "mayor empatía" hacia los ayuntamientos más pequeños, "necesitados muchas veces" de medios personales y materiales para poder cumplir con la función de gestión pública y en los que "la falta de financiación ahoga y hace que se hagan malabares".

Por último, Pedro Pascual Muñoz ha incidido en las quejas tramitadas en torno a la sanidad y al medioambiente, ambas con más del 10 por ciento, y ha recordado que las más significativas se refieren a los incendios y a la atención a los mayores. A esto ha añadido que el informe del Procurador del Común confirma las desigualdades que perviven en Castilla y León.