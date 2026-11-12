El Grupo Mixto rechaza las cuentas de 2027 por ser un "museo arqueológico de proyectos olvidados"

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres partidos políticos que integran el Grupo Parlamentario Mixto, UPL, Por Ávila y Soria ¡Ya!, han exigido este jueves la devolución del proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 por falta de novedades y porque no resuelve los problemas de las provincias a las que representan.

"Este proyecto es la expresión de un museo arqueológico de proyectos olvidados", ha reprochado en concreto la portavoz del Grupo Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, que ha ironizado además sobre el "autobombo" de la Junta a través de unos presupuestos con los que "dicen una cosa pero ejecutan lo que consideran".

La leonesista ha rechazado también el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que sustenta las cuentas de 2027 en el que ve "un coladero por la puerta de atrás para eludir la tramitación parlamentaria" en la modificación de normas en materia de vivienda, medio ambiente o de juego que no son estrictamente financieros y tributarios.

Por último, ha acusado a la Junta de Castilla y León de quejarse del modelo de financiación autonómica mientras "no hace nada" para ayudar a los ayuntamientos tras lo que ha afeado el trato del Gobierno autonómico a los ayuntamientos ante las catástrofes.

"¿Dónde está la prioridad de Soria en estos presupuestos?" ha preguntado por su parte el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, que ha ironizado sobre que el proyecto de presupuestos "de la prioridad nacional" presentado por el Gobierno de coalición PP y Vox excluya a la provincia soriana de ese principio. "Soria pertenece a la Nación española desde el principio, ¿dónde está la prioridad de Soria en estos presupuestos? porque no está", ha zanjado Ceña.

El político de la formación soriana ha tachado las cuentas presentadas por la Junta de "propaganda vacía" que sólo amplía los plazos de inversiones proyectadas, "para terminar todavía más tarde", ha apostillado tras lo que ha afeado que los anteriores presupuestos carecen de una ejecución razonable.

En similar sentido se ha pronunciado el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, que ha tachado las cuentas de "insuficientes, mejorables y continuistas" y ha acusado a PP y a Vox de "empeñarse" en dejar a la provincia abulense "siempre la última". "Nos presentan números grandilocuentes en el papel, pero la realidad para nuestros vecinos es el retraso en las infraestructuras prioritarias", ha asegurado.

"Únicamente hay una novedad relevante para mi provincia, la bonificación de peajes en la Comunidad, entre ellos alguno que afecta a Ávila", ha aclarado Pedro Pascual Muñoz que ha retado a PP y a Vox a comprometerse hoy a que si llegan al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre "eliminen el peaje en el año 2029 sin más excusas".

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