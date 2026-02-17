El grupo de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría, Premio Castilla y León de las Artes 2025

Jurado del Premio Castilla y León de las Artes 2025. - JCYL

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo segoviano de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de las Artes en su edición correspondiente a 2025.

El jurado ha acordado, por mayoría, concederle este galardón "por su papel esencial en la preservación, a través de la música, de la cultura y las tradiciones castellanas y leonesas".

El jurado ha destacado "la labor de este grupo segoviano de música tradicional castellana y leonesa como transmisor de la memoria y la identidad colectivas de la Comunidad, así como su contribución a la conservación de su rico patrimonio inmaterial", han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

También se ha valorado que Nuevo Mester de Juglaría "lleva trabajando desde hace más de medio siglo en la dignificación y difusión del folklore de los pueblos castellanos y leoneses".

"Su trayectoria trasciende el espectáculo musical y constituye todo un proyecto etnográfico y comunitario de recopilación 'sobre el terreno' de canciones, romances, costumbres, hablas, léxicos, estilos de danza y prácticas festivas que integran nuestras raíces y nuestro acervo", ha destacado.

El jurado, formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito de las artes y el patrimonio cultural, ha estado integrado en esta edición por Joaquín Sánchez, director de Diario de León; Gregoria Cavero, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de León; Sonia Frías, coordinadora del Área de Innovación, Ciencia y Formación del Círculo de Bellas Artes y directora del programa musical Entrelares, de Radio Círculo; Carlos de la Casa, doctor en Historia y académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, en Cataluña; Carlos Aganzo, director de la Fundación Vocento; y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

El Premio Castilla y León de las Artes tiene por objeto distinguir a aquellas personas o entidades que, con su creación en las artes plásticas, música, o cinematografía o su labor en la protección o conservación del patrimonio cultural de la Comunidad, hayan contribuido de manera destacada al enriquecimiento, defensa y puesta en valor del patrimonio artístico y cultural de Castilla y León.

Los Premios Castilla y León, convocados anualmente desde 1984, tienen la finalidad de reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad castellana y leonesa o que, realizada por castellanos y leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, suponga una aportación destacada al saber universal. Estos premios cuentan con otras seis modalidades además del Premio de las Artes: de Investigación Científica y Técnica e Innovación, de las Letras, de las Ciencias Sociales y Humanidades, del Deporte, de los Valores Humanos y Sociales, y de Tauromaquia.