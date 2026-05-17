El Grupo de Rescate y Salvamento socorre a una mujer herida en la ruta de las cascadas de Abelón

Imagen del Grupo de Rescate y Salvamento tras el rescate de una mujer herida en la ruta de las cascadas de Abelón - JCYL

ZAMORA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido el rescate de una mujer de unos 70 años que había resultado herida en un pie tras sufrir una caída en la senda que conduce a las cascadas de Abelón, en Moral de Sayago (Zamora). La mujer fue trasladada finalmente al Hospital de Zamora.

La operación comenzó en torno a las 17.47 horas del sábado, 16 de mayo, tras recibir una llamada que informó de que cuatro personas adultas y tres menores se encontraban en la senda que conduce hacia las cascadas de Abelón y una de ellas, una mujer, había sufrido una caída y se había lesionado en un pie "hasta el punto de no poder continuar caminando". Además, el lugar en el que se encontraban era de difícil acceso para vehículos por tierra.

El gestor del 1-1-2 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se encargó de realizar una primera valoración y de indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia.

También contactó con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos se encargaron de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Aademás, avisó del incidente a la Guardia Civil de Zamora y a los Bomberos de Sayago.

Una vez en la zona del accidente, el helicóptero aterrizó en las inmediaciones del lugar en el que se encontraba la mujer herida, a la que portearon a pie los rescatadores para subirla al helicóptero. Desde allí volaron hasta Zamora, mientras en vuelo se le prestaba una primera asistencia en la extremidad lesionada.

Y tras aterrizar en las inmediaciones del Hospital de Zamora, una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias recogió a la paciente para su traslado al centro hospitalario.