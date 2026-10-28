Grupo El Salvador anuncia que recurrirá la sentencia del 'caso ataúdes'

Archivo - El letrado Guillermo Ruiz Blay, representante legal del Grupo El Salvador, anuncia que reucurrirá el fallo condenatorio. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo El Salvador ha anunciado que recurrirá la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia de Valladolid en el denominado 'caso ataúdes', tras conocer una resolución que descarta buena parte de las acusaciones iniciales.

La entidad, a través de un comunicado recogido por Europa Press, expresa su respeto por el fallo y por el procedimiento judicial, si bien confirma que acudirá a las siguientes instancias al discrepar de diversos aspectos esenciales del dictamen.

La resolución judicial ha estimado parcialmente la postura de la defensa al rechazar, para los miembros de la familia acusados, los presuntos delitos de constitución de organización criminal, contra el respeto debido a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Del mismo modo, el tribunal ha acordado la absolución de numerosos empleados y ha descartado la responsabilidad penal de otros integrantes del entorno familiar.

A pesar de estas consideraciones favorables, la mercantil ha expresado su desacuerdo con otros pronunciamientos relevantes que se mantienen en el texto. En este sentido, la empresa considera que el fallo no ha reflejado adecuadamente el conjunto de las pruebas, los testimonios y los informes periciales expuestos a lo largo del proceso oral.

La representación legal de la mercantil sostiene que las estimaciones positivas recogidas en la propia sentencia refuerzan la necesidad de proseguir con la vía judicial. Por este motivo, los servicios jurídicos del grupo han acordado formalizar de inmediato el correspondiente recurso con el objetivo de que los órganos superiores analicen de manera íntegra la postura defendida desde el inicio de la causa.

La compañía ha remarcado que encara esta nueva fase procesal desde la serenidad y la confianza, al tiempo que ha ratificado el desarrollo ordinario de su actividad profesional y su compromiso con las familias usuarias de sus servicios.