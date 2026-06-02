El grupo vallisoletano Siloé y los negocios 'Moka', 'Los Chopos' y casa rural El Caño serán homenajeados por Apehva

El grupo vallisoletano Siloé. - APEHVA

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (Apehva) celebrará el próximo 15 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes la gala de entrega de los premios Conde Ansúrez, en la que otorgarán el galardón al grupo musical vallisoletano Siloé, al tiempo que se homenajeará también por su trayectoria a tres negocios hosteleros de la provincia como los establecimientos 'Moka' y 'Los Chopos' de la capital y la casa rural El Caño, de Nava del Rey.

Según han informado fuentes de la Asociación de Hostelería en un comunicado recogido por Europa Press, la Junta Directiva de la Asociación de Hostelería de Valladolid ha decidido otorgar este galardón a Siloé por "su trayectoria, sus logros profesionales y su implicación en llevar el nombre de Valladolid por toda España".

Afirman que han querido destacar la "gran labor de Siloé" en su ascenso a la escena musical española. Formado por el vocalista y cantautor Fito Robles, el guitarrista y productor Xavi Road y el batería Jaco Betanzos, este trío de Valladolid "ha ido evolucionando desde la canción de autor folk y el pop/rock hasta consolidar un sonido propio que mezcla la emoción de las letras con la electrónica y la energía del directo".

Tras sus tres primeros discos La Verdad (2016), La Luz (2018) y Metrópolis (2020), se considera que la banda vivió un punto de inflexión cuando Coldplay compartió uno de sus temas en redes. En 2023 estrenaron Santa Trinidad y su gira posterior contó con más de 45 conciertos con entradas agotadas (seis de ellos en La Riviera de Madrid) y un gran recorrido por festivales, salas y teatros.

Durante el último año la banda ha superado los 13 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 15 millones de 'streams' al mes, como "uno de los proyectos independientes más potentes de España". En septiembre de 2025 Siloé estrenó su nuevo single 'Las Palabras', primer adelanto de un nuevo disco que "gira en torno a la importancia de las palabras y las letras en la música".

En 2026 formarán parte del cartel en 30 festivales y realizarán una gira propia que será "la más grande hasta la fecha".

En esta gala, la Junta Directiva ha decidido rendir homenaje a tres establecimientos hosteleros que han destacado por su trayectoria profesional, "su compromiso con el sector y su contribución a Valladolid, dedicando su vida, con esfuerzo y vocación, a hacer más felices a los demás".

En esta 43 edición, los establecimientos homenajeados serán Casa Rural El Caño, de Nava del Rey, en representación de la provincia; y, de la capital vallisoletana el restaurante Los Chopos, ubicado en la urbanización La Cumbre y que cuenta con 50 años de trayectoria, y la Cafetería Moka, que atiende a su clientela desde los años 60 del pasado siglo en el paseo de Zorrilla, vinculado al actual presidente de la Asociación, Jaime Fernández.

Asimismo, se rendirá un reconocimiento especial al periodista José Alberto Torrecilla por su ejemplar trayectoria profesional, "marcada por el compromiso, la dedicación y la defensa constante del sector hostelero vallisoletano".

La Asociación también tendrá un homenaje especial a la Policía Nacional con motivo de la conmemoración de su 200 aniversario, una efeméride que "simboliza dos siglos de servicio público, compromiso ciudadano y dedicación ejemplar a la seguridad y la convivencia".

En reconocimiento a esta trayectoria, la Junta Directiva hará entrega del Pincho de Oro.