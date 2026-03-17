Grupos de Acción Local de CyL reclaman mantener la metodología Leader con una financiación concreta para el programa

Participantes en la jornada sobre el programa Leader en el CES, con su presidente, Enrique Cabero, en el atril. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de grupos de Acción Local (GAL) de Castilla y León han reclamado mantener la metodología del programa europeo Leader y que se contemple una financiación con una asignación concreta en el ámbito europeo.

Así lo ha señalado el vicepresidente del grupo Princal, Víctor Jolín, en el marco de una jornada titulada 'Pasado, presente y futuro del programa Leader' que se ha desarrollado en el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León.

En este contexto, Jolín ha incidido en la "doble incertidumbre" que hay de cara al futuro cuando se negocia el futuro económico plurianual de la Unión Europea, que responde a que los grupos y la metodología Leader sigan teniendo una referencia "clara y contundente" en el marco comunitario y, por otro lado, la necesidad de que cuente con un presupuesto propio.

A este respecto, el vicepresidente de Princal ha explicado que el programa sale de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2028 y entra a formar parte del "cajón de sastre" de los acuerdos nacionales y regionales en clave comunitaria, aunque el Parlamento Europeo ha conseguido que un 10 por ciento del paquete total vaya al medio rural europeo.

Sin embargo, ha advertido de que en ese porcentaje no sólo está el programa Leader sino que hay cuestiones como infraestructuras o digitalización, por ejemplo.

Por ello se tiene un "doble" objetivo, uno "conceptual", en relación a seguir apostando por la metodología líder por parte de la Unión Europea, de la Comisión, de los estados miembros y de las comunidades autónomas y por otro lado la cuestión presupuestaria, que persigue que haya una asignación concreta a la financiación de la metodología líder en el ámbito europeo .

Jolín se ha expresado así en declaraciones a los medios momentos antes de la jornada junto al presidente del CESCyL, Enrique Cabero; la profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid María Belén Miranda; la vicepresidenta de Huebra, María del Mar Martín; y el representante de Rural Red Javier Martín, quienes han coincidido en ensalzar este programa por lo que ha supuesto para el desarrollo del mundo rural.

GENERACIÓN DE RIQUEZA

Como ejemplo de ello, Jolín ha explicado que en Castilla y León durante el periodo 2014-2023 se han invertido, por medio de los GAL, más de 160 millones de euros de ayuda pública, se han generado más de 500 millones de euros de inversiones, fundamentalmente en pequeños proyectos y se han generado más de 2.500 puestos de trabajo, puesto en marcha más de 5.000 proyectos de pequeña y mediana empresa y todo ello ha logrado consolidar más de 15.000 puestos de trabajo.

Además, ha destacado que de los puestos de trabajo creados, aproximadamente el 40 por ciento corresponden a mujeres frente a un 60 de hombres.

"En definitiva y en resumen nosotros lo que pretendemos es elevar a la opinión pública el debate sobre la continuidad del líder y no por una cuestión podríamos decir corporativista sino porque estamos convencidos de que el líder ha demostrado y seguirá demostrando que en el medio rural es una pieza fundamental para su desarrollo", ha señalado.

Por su parte, Cabero, quien ha subrayado la importancia de la actividad de los 44 grupos de Acción Local que hay en Castilla y León, ha calificado de "magníficos" los resultados obtenidos y que está dando el programa Leader en la Comunidad, al cual se le dedica una jornada en el momento en el que se analiza su futuro en el contexto de la UE.

El presidente del Consejo ha asegurado que el Leader es un "pilar de desarrollo rural" que tiene que ver con la fijación de población y su recuperación, con la prestación de servicios públicos en el medio rural, la innovación, el emprendimiento, la igualdad y, en general, con los valores fundamentales tanto de la Unión Europea como del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Además, ha destacado la relevancia de que se articule "desde la participación en el territorio" y no mediante decisiones de las administraciones, aunque tengan relevancia como en el caso de Castilla y León la Junta, por lo que ha reivindicado "fomentar y relanzar" el programa.

SOBRE EL TERRENO

Precisamente la profesora Belén Miranda, experta en Leader, ha apuntado que hace 35 años que surgió el programa y sentó las bases para lo que ha sido después un "enfoque de abajo arriba", participativo, que busca y reflexiona sobre el futuro de las zonas rurales.

"Pero haciéndolo desde abajo con la sociedad civil, las personas, las asociaciones, las empresas, las cooperativas, y repensando y aprovechando todo el potencial que hay en este medio rural que es enorme", ha insistido Miranda, quien ha aclarado que tampoco ha estado "exento de dificultades" en un entorno "complejo" con una "realidad difícil" pero donde ha habido proyectos que considera "dignos de recordar e incluso de replicar".

A su juicio, este programa es "realmente imprescindible" para Castilla y León, aunque ha advertido de que hay "una serie de nubarrones en el horizonte" que esperan que se despejen para ver lo que se avecina en el futuro para mantener un programa que considera que fue el "pequeño empujón" que a veces se necesita para "ir más allá" y que ahora está preparado para abordar los retos actuales y futuros.

"Sobre todo en la cooperación público-pública, público-privada, en seguir vinculando alimentos, territorio, cooperación, en eso desde luego llevan ya una experiencia acumulada que no se puede perder", ha agregado.

Por su parte, la vicepresidenta de Huebra, María del Mar Martín, ha abogado por "seguir defendiendo" el programa Leader y que continúe gestionado por los grupos de Acción Local porque considera que han sido dos "grandes innovaciones" para el ámbito rural, para todo el territorio rural de Castilla y León y "que con sus éxitos y a veces sus fracasos también", de los que se ha aprendido "mucho", van a marcar el futuro.

"Yo creo que necesitamos que estos programas y que los grupos continúen y sobre todo porque yo creo que de lo contrario, si no fuera así, estaríamos cometiendo un error histórico", ha asegurado Martín, quien ha destacado la importancia de este programa para mantener población de la región.

Finalmente, Javier Martín Olmos, representante de Rural Red, considera que todo se puede resumir en que "si Leader y los grupos de Acción Local no existieran, habría que inventarlos", por lo que ahora lo que cree que hay que hacer es aprovechar que existen "para mantenerlos y mejorarlos" porque queda un "largo" trabajo por hacer.

Además, ha incidido en que el "valor añadido" frente a otras políticas públicas es, en momentos de "distancia" digital y administrativa, la "cercanía" y la "proximidad", el hecho de "estar al lado de la gente que pone en marcha sus proyectos, sus iniciativas".