ZAMORA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos con representación en la Diputación de Zamora han pactado un texto en defensa de la residencia de Los Tres Árboles, ubicada en la capital de la provincia, durante el Pleno que se ha celebrado hoy y donde han reivindicado una instalación que "constituye desde hace años un recurso público esencial para la atención de las personas mayores de la provincia y sus familias".

En ese sentido, los portavoces de cada partido se han turnado para leer un manifiesto que se ha debatido previamente y que ha servido para trasladar que, si bien la puesta en funcionamiento de una nueva residencia "supone una actuación positiva y largamente demandada por la ciudad, su apertura no debe traducirse en la pérdida o sustitución de las 167 plazas públicas actualmente existentes".

"La estructura demográfica de Zamora hace prever un incremento muy significativo de la población de mayor edad durante la próxima década, precisamente el grupo con mayor probabilidad de necesitar servicios de dependencia y atención residencial. Los datos demográficos apuntan a que en diez años podrían duplicarse las necesidades de plazas residenciales en Zamora, cuando las existentes ya resultan insuficientes dentro del sistema público", han remarcado desde la Diputación.

En ese sentido, para los grupos políticos, "la apertura del nuevo centro debe servir para sumar recursos, no para sustituirlos". "Zamora no necesita cambiar 167 plazas públicas por otras; necesita aumentar su capacidad residencial", han insistido los portavoces, que han considerado que ambas infraestructuras pueden cumplir funciones diferentes dentro de una misma red pública.

Para los grupos debe tenerse en cuenta, además, una circunstancia "especialmente relevante". "El inmueble en el que se encuentra la Residencia de Los Tres Árboles pertenece al patrimonio de la Seguridad Social, correspondiendo su titularidad a la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras que la Junta de Castilla y León dispone de su uso para la prestación del actual servicio residencial", han añadido.

Esta circunstancia obliga a que cualquier decisión sobre el futuro del centro se aborde también mediante "la necesaria cooperación" entre la Administración autonómica y la Administración General del Estado.

"La titularidad estatal del inmueble no debe convertirse en un obstáculo para la continuidad de su función social, sino en una oportunidad para garantizar que Los Tres Árboles permanezca afectado a un uso público vinculado a las personas mayores, la dependencia y los cuidados de larga duración", han remachado los grupos antes de defender finalmente la continuidad de las plazas de los Tres Árboles e instar a la Junta y al Estado a facilitar que eso suceda.