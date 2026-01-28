La Guardia Civil auxilia a los ocupantes de una ambulancia que se averió con dos pacientes dentro en Zamora

La Guardia Civil auxilia a los ocupantes de una ambulancia que se averió con dos pacientes dentro en pleno temporal - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a los pacientes que viajaban en una ambulancia que se averió, en la madrugada del martes al miércoles, en el kilómetro 57 de la autovía A-52, a la altura de la provincia de Zamora.

Según ha informado el propio Instituto Armado, el vehículo sanitario cubría el trayecto entre A Coruña y Madrid cuando sufrió un problema técnico a causa de la presencia de un socavón en la calzada.

Como consecuencia de este hecho, el motor de la ambulancia se paró, por lo que el vehículo se quedó sin calefacción. El conductor de la ambulancia llamó entonces a la Guardia Civil, a la vista del temporal y de una temperatura exterior que era de un grado bajo cero.

Ante este aviso, un vehículo de la Guardia Civil se trasladó al lugar del incidente, cogió a los pacientes y los trasladó al bar de la gasolinera de Mombuey, ubicado cerca de allí, en la N-525 que discurre en paralelo a la autovía.

Según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Zamora, ambos continuaron el viaje desde ese punto cuando llegó un nuevo vehículo sanitario para trasladarlos a Madrid.