La Guardia Civil de Ávila recupera más de 23.000 euros estafados mediante un SMS falso

Equipo @ de la Guardia Civil en Ávila. - GUARDIA CIVIL DE ÁVILA

ÁVILA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su Equipo @ de la Comandancia de Ávila, ha recuperado más de 23.000 euros estafados a una persona mediante un SMS falso y una llamada telefónica de un supuesto empleado bancario, un suceso que se ha saldado con un detenido y ocho investigados en distintas localidades del litoral mediterráneo.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, la víctima sufrió hasta dos transferencias fraudulentas por valor total de 25.168 euros tras recibir el mencionado SMS y la llamada telefónica.

Los delincuentes utilizaron técnicas de ingeniería social, engaños para manipular a la víctima y conseguir que facilitara información que permitiera cometer el fraude.

En concreto, la víctima recibió un mensaje de texto que aparentaba proceder de su entidad bancaria y alertaba de un supuesto cargo de 5.100 euros. Posteriormente, llamó al número indicado y en la conversación un hombre se hizo pasar por empleado del banco y le solicitó datos con el pretexto de anular la operación. Este método combina el smishing (engaño mediante mensajes) y el vishing (engaño mediante llamadas telefónicas).

Al día siguiente, la víctima comprobó que se habían realizado dos

transferencias fraudulentas por un importe total de 25.168,24 euros, una estafa que finalmente ha sido abordada por los especialistas del Equipo @ de la Comandancia de Ávila.

Su "rápida actuación" y la coordinación con las entidades bancaria, han permitido recuperar 23.817,74 euros de los 25.000 estafados a la víctima.

Asimismo, la investigación ha permitido identificar y detener a un hombre en una localidad de Alicante, presuntamente relacionado con la retirada del dinero en un cajero automático de la provincia de Murcia.

Igualmente, otras ocho personas están siendo investigadas por su posible participación en la recepción y dispersión de los fondos en diferentes localidades del litoral mediterráneo.