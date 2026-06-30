La Guardia Civil de Burgos y la Polícia Judíciaria de Portugal desmantelan una red de trata de seres humanos

BURGOS, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, de forma conjunta con la Polícia Judíciaria portuguesa, en el marco de la operación 'Pinto // Maos Livres', han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

El origen de la operación se remonta al año 2025, concretamente al mes de marzo, cuando los agentes de Burgos recataron en la comarca de La Ribera burgalesa a dos víctimas que llevaban sometidas al control de la red desde hacía 30 y 15 años, respectivamente.

Ya en esta primera fase, se logró apreciar la estructura del entramado, perfectamente organizado y con un 'modus operandi' muy definido, consistente en captar en Portugal a personas especialmente vulnerables, con graves dificultades económicas y de exclusión social, a quienes se ofrecían falsas promesas de empleo y una mejora de sus condiciones de vida, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Una vez trasladadas a España, eran destinadas, en su mayoría, a trabajos agrícolas de baja cualificación. La organización controlaba todos los aspectos de su vida cotidiana, obligándolas a residir en condiciones habitacionales y alimentarias extremadamente precarias, sometiéndolas a una constante situación de dependencia y apropiándose de la práctica totalidad del salario que obtenían.

A su vez, las pesquisas revelaron que la red utilizaba la identidad de las víctimas para inscribirlas en el sistema de Seguridad Social española y acceder a determinadas prestaciones públicas, además de abrir cuentas bancarias y registrar vehículos a su nombre, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a su actividad y dificultar la labor investigadora.

Sin embargo, esto no impidió que el trabajo desarrollado por efectivos de la Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, de forma conjunta con los investigadores lusos, permitiera obtener gran cantidad de pruebas sobre la actividad económica del entramado, así como localizar e incautar bienes vinculados al mismo, acordar el bloqueo distintas cuentas bancarias e incluso embargar los inmuebles relacionados con los hechos.

Como resultado a esta prolongada labor policial, coordinada a través de la Fiscalía de Cooperación Internacional de Burgos y Eurojust, los investigadores del Cuerpo han detenido a tres personas de entre 32 y 35 años localizadas en la comarca de La Ribera.

Tras ser trasladadas a dependencias policiales para la confección de las correspondientes diligencias, ya han sido puestas a disposición de la Audiencia Nacional. Junto a estas tres personas, otras dos más han sido puestas a disposición judicial en el país vecino por la Polícia Judíciaria portuguesa.