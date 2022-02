La Guardia Civil de Burgos recupera un todo terreno y un quad sustraídos al mismo propietario en Valle de Mena

BURGOS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Burgos ha detenido en el Valle de Mena a un joven de 25 años, Y.M.O, como presunto autor de los delitos de robo con fuerza y hurto de uso de vehículos a motor, en concreto de un todo terreno y un quad propiedad de una misma persona, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos se remontan al pasado mes de enero, cuando una persona denunciaba la desaparición del interior de un garaje comunitario, de una localidad del Valle de Mena, de dos vehículos utilizados habitualmente por él, un todo terreno y un quad.

Una patrulla inspeccionaba el lugar, si bien no se encontraron indicios de forzamiento para acceder a la cochera; no obstante, las pesquisas practicadas sí hacían pensar en el empleo de la fuerza para poner en marcha y llevarse los vehículos, ya que el dueño no echó en falta las llaves.

Al día siguiente, gracias a la colaboración ciudadana, uno de los vehículos era hallado en un paraje próximo, por lo que en presencia de personal del Cuerpo era recuperado y entregado a su propietario.

La información obtenida permitió centrar la investigación sobre un joven, vecino de la comarca, como principal y único sospechoso. Las indagaciones llevadas a cabo han permitido vincularle conduciendo el todo terreno, por lo que una vez localizado ha sido detenido en dependencias policiales de Villasana de Mena.

El todo terreno ha sido también recuperado en un paraje de La Demanda, en una chopera junto a la carretera N-234 y entregado al denunciante.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Villarcayo.