La Guardia Civil desactiva un proyectil de artillería de la Guerra Civil en Camponaraya (León) - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desactivado y destruido de forma controlada un proyectil de artillería de 105 milímetros de la Guerra Civil localizado en el patio de una vivienda de Hervededo, en el término municipal de Camponaraya (León), según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El hallazgo del artefacto, que podía conservar capacidad explosiva, activó el protocolo establecido para este tipo de situaciones, por lo que hasta el lugar se desplazaron especialistas del Grupo TEDAX-NRBQ de la Comandancia de León, encargados de identificar, neutralizar y destruir artefactos explosivos.

Tras realizar una primera valoración, los especialistas determinaron las actuaciones necesarias para retirar y neutralizar el proyectil y adoptaron las correspondientes medidas de seguridad para evitar riesgos para las personas o los bienes.

La destrucción se llevó a cabo de forma controlada en una zona previamente acordonada y alejada de núcleos de población.

La Guardia Civil ha recordado que ante el hallazgo de un posible proyectil, granada, bomba u otro artefacto explosivo no se debe tocar, manipular, mover ni trasladar, aunque presente signos de oxidación o deterioro, ya que todavía puede contener elementos explosivos peligrosos.

El Instituto Armado recomienda alejarse del lugar, impedir que otras personas se aproximen y comunicar inmediatamente el hallazgo a la Guardia Civil, a través del 062, o al teléfono 112, facilitando la ubicación del objeto.

También aconseja no acercarse para realizar fotografías ni intentar identificarlo por cuenta propia y señala que esta labor debe corresponder a personal especializado.