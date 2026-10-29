La Guardia Civil Desarticula Una Banda Que Robaba Camiones Tras Un Intento Al Sur De Burgos.

BURGOS 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo especializado en el robo de camiones y mercancías en una operación iniciada a raíz de una tentativa cometida en un área de servicio de la autovía A-1, al sur de la provincia de Burgos, actuación que se ha saldado con tres varones detenidos en la Comunidad de Madrid y otros dos puestos a disposición judicial.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de junio cuando los agentes recuperaron un vehículo articulado que había sido sustraído horas antes. Los integrantes del entramado habían empleado dicho camión para intentar acometer otro asalto contra un vehículo de iguales características estacionado en un área de descanso burgalesa, tras lo cual abandonaron todos los transportes, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

A partir del análisis de las pruebas recabadas en la zona, el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Burgos constató la presencia coordinada de cinco varones, de entre 35 y 52 años. La red criminal itinerante, que estaba asentada fuera de la comunidad autónoma, operaba con reparto de funciones y realizaba desplazamientos de larga distancia en turismos que cambiaba periódicamente para no ser descubierta.

El método de actuación consistía en la sustracción de cabezas tractoras y semirremolques a los que instalaban placas de matrícula robadas para no levantar sospechas. Una vez en las estaciones de servicio, los presuntos autores realizaban catas en las lonas de los semirremolques para valorar el género y estacionaban su propio transporte en paralelo junto al objetivo para trasvasar la carga de manera ágil.

La operación 'NATARIO2-CID' se ha cerrado con el esclarecimiento de tres robos de vehículo, dos robos de uso, un hurto de placas de matrícula y dos robos con fuerza en interior de semirremolque, uno de ellos en grado de tentativa.

Asimismo, la Guardia Civil ha imputado a los implicados dos delitos contra la seguridad vial, uno de falsedad documental y otro de pertenencia a grupo criminal, cuyas diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Aranda de Duero (Burgos).