La Guardia Civil destruye material explosivo localizado en un cobertizo en La Unión de Campos (Valladolid)

LA UNIÓN DE CAMPOS (VALLADOLID), 22 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha destruido de manera controlada material explosivo, compuesto en su mayor parte por material pirotécnico, localizado en un cobertizo en La Unión de Campos (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.
Las actuaciones se iniciaron el pasado 18 de septiembre, cuando un vecino de la citada localidad comunicó a la Guardia Civil haber encontrado un objeto sospechoso mientras realizaba obras de reparación en un cobertizo de la vivienda.
Inmediatamente, agentes de Seguridad Ciudadana verificaron la presencia del objeto e inmediatamente procedieron a establecer un perímetro de seguridad.
Posteriormente, personal especializado perteneciente al Equipo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil se hizo cargo del material, consistente en un petardo cebo de trilita de 97 gramos, un detonador completo pirotécnico con mecha, dos detonadores pirotécnicos de cobre, 110 centímetros de mecha lenta, cinco petardos pirotécnicos de feria de 3 gramos de peso, un bote de polvo pirotécnico de 23 gramos y una granada ofensiva de mano simulada. Todo ello fue trasladado a un lugar seguro para su destrucción de manera controlada.
La Guardia Civil ha recordado que, cuando alguna persona localice algún tipo de artefacto u objeto sospechoso que pudiera ser explosivo, se abstenga de realizar cualquier tipo de manipulación sobre el mismo para evitar desgracias personales y se comunique inmediatamente a los teléfonos 062-112.