La Guardia Civil detiene a tres personas y aprehende 550 gramos de 'speed' en una operación en Valladolid

Una operación de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en la comarca de Benavente se salda con tres detenidos y la aprehensión de 550 gramos de 'speed' - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres y una mujer han sido detenidas en el marco de la operación 'Hipona', llevada a cabo por las Comandancias de la Guardia Civil de Zamora y Valladolid, que se dedicaban a la compra de sulfato de metanfetamina conocido como 'speed' para su venta al menudeo y se han intervenido 550 gramos de esta droga. El Juzgado ha decretado el ingreso en prisión de dos de los detenidos.

Miembros del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) pertenecientes a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora tuvieron conocimiento en enero de la existencia de un posible punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de San Agustín del Pozo (Zamora).

A raíz de las gestiones realizadas, así como de diversa actividad operativa realizada por los agentes investigadores, se constató cómo una vivienda de la citada localidad era punto de venta, y se corroboró las informaciones recibidas e identificó a los responsables de este punto de venta, ambos vecinos de la localidad de Benavente, poniéndose en marcha la Operación HIPONA.

Una vez obtenidos indicios suficientes de actividad delictiva, se incoan Diligencias Previas por parte del Tribunal de Instancia de la localidad de Villalpando al objeto de tutelar toda la investigación realizada.

Fruto de la labor operativa y de investigación realizada, se logró determinar cómo los investigados contaban con la colaboración de una tercera persona, vecina de Valladolid, al objeto de realizar las compras en grandes cantidades de las sustancias comercializadas, según han informado fuentes de la Benemérita a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tras varios meses de investigación y con motivo del desplazamiento de estos a la localidad de Valladolid para realizar una supuesta compra de sustancias estupefacientes, se estableció el correspondiente operativo en la citada localidad el día 4 de mayo, que finalizó con la detención de todos los implicados, así como la aprehensión de 550 gramos de 'speed'.

En los registros domiciliarios realizados en las localidades de Benavente y San Agustin del Pozo se aprehendieron cantidades importante de marihuana, básculas de precisión y útiles y efectos relacionados con el delito investigado.

Las diligencias instruidas, objetos incautados y personas detenidas, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de la localidad de Villalpando, el cual decretó el ingreso en prisión de dos de los detenidos.

La citada investigación ha sido tutelada por el Tribunal del Instancia de Villalpando y por la Fiscalía de la Audiencia provincial.