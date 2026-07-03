La Guardia Civil investiga a un conductor por cuadruplicar la tasa de alcoholemia en Soria - GUARDIA CIVIL

SORIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria ha investigado al conductor de un turismo por conducir mientras cuadriplicaba la tasa de alcoholemia permitida tras ser detectado después de varios avisos de ciudadanos por conducción anómala.

Los hechos ocurrieron a las 18.40 horas del pasado 30 de junio en el kilómetros 346,500 de la N-234, en el término municipal de Soria, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico procedió a la parada y control de un turismo tras recibirse varios avisos de ciudadanos por una conducción irregular.

Al proceder a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia, el conductor arrojó tasas de 1,05 y 1,05 miligramos por litro (mg/l) de alcohol en aire espirado, lo que cuadriplicaba la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,25 mg/l.

En vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tal y como previene el art. 379.2 del Código Penal, al haber superado la tasa de alcoholemia establecida, han detallado fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las diligencias instruidas por el EIS de Soria (Equipo de Investigación de Siniestros de la Guardia Civil de Tráfico) fueron remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Plaza número 2 de Soria.