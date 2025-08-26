La Guardia Civil neutraliza 34 cartuchos de dinamita y una granada hallados en varios municipios de León. En la foto, la tinaja con los cartuchos en su interior. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha neutralizado en los últimos días cartuchos de dinamita y una granada hallados los primeros en la vivienda de un municipio leonés y el segundo de los artefactos en un embalse, en la misma provincia, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

En el caso de los cartuchos, un total de 34, fueron hallados el pasado día 22 de agosto en el interior de un antiguo cántaro en el interior de una vivienda situada en la localidad de Vivero de Omaña, dentro del término municipal de Murias de Paredes, en la provincia de León.

Efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, con sede en la Comandancia de Valladolid, comprobaron que se trataba de cartuchos de dinamita negra en muy mal estado de conservación, sin que tuvieran ninguna inscripción comercial, con un peso total de 1.947 gramos

También, el día 24 de este mes, componentes del GEDEX de las Comandancias de León y Valladolid retiraron una granada de mano, tipo piña, que fue hallada por una vecina de Cubillos de Alba semisumergida en la orilla del embalse de Casares de Alba, dentro del término municipal de Villamanín (León).

Los artificiron comprobaron que se trataba de una granada de mano GR-31 al completo, con su carga íntegra y su espoleta.

En ambos casos, los artefactos explosivos fueron retirados una vez retirados a un lugar apartado y seguro, procediendo a la destrucción de los mismos.