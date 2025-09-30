La Guardia Civil pone a disposición judicial a un varón por robos en la comarca del Arlanza (Burgos). - GUARDIA CIVIL BURGOS

BURGOS 30 Sep. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil de Burgos, en el marco de la Operación 'Tyson-Stone', ha puesto a disposición judicial a un varón de 40 años como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio cometidos en una finca agrícola ubicada en la comarca del Arlanza, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos comenzaron semanas atrás cuando se tuvo conocimiento de que en una propiedad que actualmente se encuentra sin actividad habían desaparecido a principios de año ciertos objetos de valor, entre ellos un sagrario y varias puertas metálicas de grandes dimensiones

A su vez, se pudo constatar que las cerraduras de seis viviendas situadas en la granja, deshabitadas desde hace tiempo, habían sido fracturadas, por lo que el propietario del terreno decidió asegurar las instalaciones con candados. Sin embargo, semanas más tarde éstos también aparecerían violentados, aunque en ese momento no detectó la sustracción de ningún enser.

Pocos días después, los agentes tuvieron conocimiento de que el ahora investigado había sido visto introduciendo su vehículo en una de las naves de la finca y cargando bienes como aspersores, tubos y herramientas de aluminio, que más tarde serían denunciados como sustraídos.

En una de estas ocasiones el presunto autor llegó incluso a acometer físicamente a una persona que se acercó para interesarse por lo que hacía en el lugar. Como consecuencia de ello, y gracias la rápida intervención de una patrulla en servicio del puesto de Santa María del Campo, el individuo sería sorprendido más tarde en la misma finca mientras sustraía material de riego.

No obstante, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida en una furgoneta cargada con los objetos robados, que terminó abandonando en las inmediaciones para continuar la fuga a pie. El vehículo, junto con su contenido, fue intervenido acto seguido por los agentes para su aseguramiento y traslado a dependencias oficiales.

Ante esta sucesión de hechos, el Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos puso en marcha de inmediato la 'Operación Tyson-Stone', iniciando una exhaustiva investigación para el total esclarecimiento de los hechos. Gracias a ello, fruto de las numerosas pesquisas policiales practicadas, ya se ha logrado la recuperación parcial de los bienes robados, que han sido restituidos a su legítimo dueño.

Paralelamente, las labores de análisis operativo y documental llevadas a cabo por los investigadores también ha permitido, en un corto espacio de tiempo, localizar al presunto responsable, que ya ha sido puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma.