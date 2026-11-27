La Guardia Civil realiza un ejercicio práctico de intervención ante una posible amenaza de carácter NRBQ en León. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado en las instalaciones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 6, ubicadas en La Virgen del Camino (León), un ejercicio práctico de intervención ante una posible amenaza de carácter NRBQ (nuclear, radiológica, biológica y química).

El simulacro ha recreado una situación de emergencia en un auditorio municipal, donde varias personas presentaban síntomas compatibles con una posible exposición a una sustancia desconocida. El escenario planteado contemplaba diferentes factores de riesgo, entre ellos la posible existencia de una amenaza deliberada, lo que requería una respuesta coordinada de los servicios de seguridad y emergencia.

Durante el ejercicio los participantes han puesto en práctica los procedimientos de actuación previstos para este tipo de situaciones, que incluyen la valoración inicial de la amenaza, la delimitación de las zonas de seguridad, la atención y evacuación de las posibles víctimas, así como la búsqueda y localización de elementos que pudieran representar un riesgo.

Asimismo, se han realizado prácticas relacionadas con la recogida de muestras y evidencias, así como la descontaminación y la protección de los efectivos intervinientes, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

En la actividad han participado distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Unidad Central Operativa NRBQ, como responsable de la dirección del ejercicio; la Unidad de Protección e Intervención NRBQ del GRS-6 de León; las Unidades de Primera Respuesta NRBQ de las Comandancias de León, Oviedo, Gijón y Palencia, así como efectivos del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (Gedex)de Gijón.

Este tipo de ejercicios se enmarca en el programa anual de formación y adiestramiento de la Guardia Civil, cuyo objetivo es mantener actualizados los conocimientos del personal, reforzar la coordinación entre unidades y garantizar una respuesta eficaz ante posibles emergencias relacionadas con riesgos nucleares, radiológicos, biológicos o químicos.

Con estas actividades la Guardia Civil refuerza su preparación y capacidad de actuación ante amenazas que, por su especial naturaleza, requieren una intervención especializada y una estrecha colaboración entre las distintas unidades implicadas.