La Guardia Civil registra un récord con 332 denuncias telemáticas recibidas en un solo día en su Sede Electrónica

Imagen de la CiberComandancia de la Guardia Civil, con sede en León capital. - GUARDIA CIVIL

LEÓN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha alcanzado un nuevo récord al registrar 332 denuncias en una sola jornada --durante la última semana--, la cifra diaria más elevada desde la puesta en funcionamiento de esta unidad especializada.

Este máximo histórico evidencia la consolidación de la CiberComandancia, ubicada en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en León capital, como punto de referencia para la recepción y gestión de denuncias por medios electrónicos en su ON-RED (Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias).

La inmediatez en la comunicación de los hechos permite activar desde los primeros momentos las actuaciones policiales necesarias para preservar evidencias digitales, coordinar las investigaciones y, en aquellos casos en que resulta posible, adoptar medidas urgentes encaminadas al bloqueo de los fondos defraudados.

La digitalización de numerosos servicios y el uso generalizado de plataformas de comercio electrónico, aplicaciones de mensajería, redes sociales y banca online han ampliado las oportunidades para que los ciberdelincuentes desarrollen nuevas modalidades delictivas o perfeccionen las ya existentes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la CiberComandancia de la Guardia Civil.

ESTAFAS INFORMÁTICAS, LAS MÁS NUMEROSAS

Durante la mencionada jornada se recibieron denuncias relacionadas con una amplia tipología delictiva, entre las que destacan las estafas informáticas como el ilícito más frecuente, junto con delitos de daños, hurtos y sustracciones de vehículos o en su interior.

La Guardia Civil ha recordado a la ciudadanía que la Sede Electrónica ofrece la posibilidad de tramitar solicitudes de denuncia por pérdida o localización de documentación, lo que contribuye a una atención más ágil, accesible y eficaz.

La recepción de un volumen tan elevado de denuncias ha permitido clasificar los hechos denunciados, detectar posibles conexiones entre investigaciones y coordinar las actuaciones con las distintas unidades territoriales de la Guardia Civil.

El tratamiento centralizado de la información facilita la identificación de campañas masivas de fraude, infraestructuras utilizadas por organizaciones criminales y patrones comunes de actuación, de forma que contribuye a una respuesta más eficaz frente a la ciberdelincuencia. La información obtenida a través de las denuncias resulta esencial para localizar nuevas amenazas, relacionar hechos aparentemente aislados y avanzar en la identificación de los responsables.

IMPORTANCIA DE DENUNCIAR

Al mismo tiempo, la Guardia Civil ha recordado que denunciar cualquier incidente relacionado con un ciberdelito resulta fundamental. "Cada denuncia aporta información relevante para la investigación criminal, permite detectar campañas activas de fraude y contribuye a evitar que otras personas puedan convertirse en nuevas víctimas", ha recalcado.

Asimismo, la denuncia temprana facilita la adopción de medidas urgentes como el bloqueo de cuentas bancarias receptoras, la preservación de evidencias digitales o la solicitud de información a proveedores de servicios tecnológicos antes de que determinados registros desaparezcan.

A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos; daños; hurtos; sustracción de vehículos o en su interior y pérdida o localización de documentación.