La Guardia Civil rescata a un toro que se había caído a un canal en la Alta Sanabria, en Zamora

La Guardia Civil rescata a un toro que se había caído a un canal en la Alta Sanabria - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un toro de gran tamaño que había caído al Canal de Moncalvo en la Alta Sanabria, en Zamora, según ha detallado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos sucedieron en el llamado Canal de Moncalvo, en la zona ubicada entre Peña Trevinca y el Pico del Fraile, cuando el toro se precipitó hacia este canal con un cauce de nueve kilómetros, lo que obligó a la Benemérita a movilizar a varias patrullas para activar la búsqueda.

En esa tarea participaron miembros de la Guardia Civil, así como efectivos de los bomberos, personal de Endesa, el ganadero y el veterinario de la explotación.

Finalmente, para localizar al toro, los bomberos, el ganadero y un trabajador de Endesa accedieron al túnel y lo condujeron hasta una de las aperturas al exterior.

Allí, el animal quedó confinado hasta que pudo ser extraído con una grúa sin percance alguno. "La operación fue ardua y complicada para hacer una extracción muy precisa", ha explicado, dos días después, la Guardia Civil.