La Guardia Civil y la UEMC abordarán la intervención ante emergencias y catástrofes en una jornada este miércoles - UEMC/GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) celebrarán este miércoles, 7 de octubre, una jornada divulgativa bajo el título 'Intervención Psicológica y Operativa en Emergencias y Catástrofes', en la que se abordará la respuesta integral ante situaciones de emergencia y la importancia de la coordinación entre los distintos profesionales que intervienen en ellas.

La jornada se enmarca en los actos institucionales organizados con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, y nace con el objetivo de aunar los conocimientos y experiencias del ámbito operativo y psicológico.

El acto de inauguración tendrá lugar a las 9.00 horas de este miércoles y contará con la presencia del rector de la UEMC, David García; el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Gustavo Dorda.

Durante la jornada se analizarán las diferencias entre una emergencia y una catástrofe y las particularidades de la intervención en este tipo de situaciones, según han informado la Guardia Civil y la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, define la emergencia como una situación de riesgo colectivo que exige una respuesta rápida para proteger a las personas y bienes, mientras que una catástrofe supone una alteración grave del funcionamiento de una comunidad, con unas necesidades que pueden superar los medios disponibles.

Uno de los principales objetivos del encuentro es "crear cultura de emergencia", para lo que se acercará a profesionales y ciudadanía conocimientos que permitan actuar adecuadamente ante situaciones como accidentes, incendios, inundaciones u otras circunstancias críticas.

La Guardia Civil ha subrayado que la respuesta eficaz ante una emergencia requiere la actuación coordinada de los distintos servicios implicados, un contexto en el que la jornada pondrá de manifiesto que rescate, seguridad, asistencia sanitaria, intervención psicológica y atención social forman parte de una misma respuesta integral.

La jornada también abordará el impacto que estas situaciones pueden tener sobre los primeros intervinientes, profesionales y voluntarios que, debido a la exposición continuada a situaciones potencialmente traumáticas, pueden experimentar consecuencias psicológicas.

En este sentido, la Benemérita ha recordado que la atención psicológica constituye además una parte de la respuesta inmediata prevista en el Sistema Nacional de Protección Civil, junto con el rescate, la protección, el refugio, la asistencia sanitaria y la cobertura de las necesidades básicas.

SESIONES

De este modo, las sesiones se abrirán a las 9.00 horas con la ponencia 'Cuidar para ayudar. Bienestar psicológico y resiliencia en los servicios de emergencia', a cargo de la teniente coronel psicóloga de la Guardia Civil de la Comandancia de Valladolid, Elena González Romero, especialista en atención a intervinientes y coordinadora de las jornadas.

Posteriormente, a las 10.00 horas tendrá lugar la mesa redonda 'Decidir bajo presión. Coordinación operativa y toma de decisiones en situaciones de emergencia', que contará con la participación del sargento de la Guardia Civil Óscar Alba Gómez, del Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de Valladolid; el técnico del Servicio de Protección Civil de la Junta, Miguel Ángel Holguín Galarón, y la vicedecana del CopCyL y coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde), Nieves Andrés Ramírez.

A las 11.45 horas, el profesor de la UEMC Carlos Valiente Barroso impartirá la ponencia 'Estar presente cuando todo se derrumba. Procesamiento cognitivo alterado en situaciones de emergencia y catástrofes'.

La última mesa redonda, titulada 'Volver a la normalidad. Recuperación, seguridad y reconstrucción tras la emergencia', se celebrará a las 12.30 horas y reunirá al subteniente de la Guardia Civil Jesús Manuel Hurtado Calvo, perteneciente a la Comandancia de la Guardia Civil y participante en el dispositivo desplegado durante la DANA, el voluntario de Cruz Roja José Carlos Castaño Gallego y el jefe de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Pablo Hernández Marcos.

De esta manera, el encuentro pretende poner en común conocimientos y experiencias y reforzar la idea de que la preparación, la coordinación y el cuidado de todos los intervinientes son "elementos esenciales" para ofrecer una respuesta eficaz ante una emergencia o catástrofe.