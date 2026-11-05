La Guardia Civil de Valladolid esclarece una estafa de 3.000 euros en la compraventa por internet de un coche. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido una estafa de 3.000 euros sufrida por una persona con residencia en Valladolid que intentó adquirir un turismo anunciado en la red, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Las actuaciones se han centrado en un individuo afincado en la localidad de Arganda del Rey (Madrid), a quien se vincula con presuntos delitos de estafa y falsificación de documento público. El presunto autor empleó la identidad comercial de una empresa del sector automovilístico y documentación falsificada para ganarse la confianza de la víctima, a quien ofreció llevar el vehículo hasta su propio domicilio tras responder al anuncio publicado en un portal digital. Para cerrar el trato, el comprador suscribió los documentos facilitados y transfirió un anticipo de 1.000 euros.

Posteriormente, el supuesto comercial remitió a la parte compradora un justificante falso que certificaba el cambio de titularidad del coche con la finalidad de exigirle el abono de los 2.000 euros pendientes, bajo la promesa de entregar el automóvil al día siguiente. No obstante, una vez completado el segundo pago, el vehículo nunca llegó a su destino y la afectada descubrió el engaño.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia formalizada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Los agentes analizaron tanto la publicación en internet como los mensajes intercambiados, la documentación aportada y el rastro de las transferencias bancarias efectuadas. Asimismo, el Puesto Principal de Arganda del Rey tomó manifestación al investigado antes de remitir las diligencias al juzgado del municipio madrileño.

Para evitar esta clase de engaños telemáticos, la Guardia Civil ha aconsejado operar en plataformas verificadas, dudar de precios excesivamente bajos, comprobar anuncios e imágenes y no pagar fuera de los canales oficiales. Al mismo tiempo, el cuerpo ha recordado que mantiene activo en su Sede Electrónica el canal de atención ciudadana las 24 horas del día para denunciar fraudes, daños, hurtos, sustracciones o pérdidas documentales.