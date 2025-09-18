La Guardia Civil de Valladolid organiza el día 5 una carrera solidaria a favor de la asociación Vallkirias Pisuerga

Cartel de la carrera popular de la Guardia Civil de Valladolid. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid organiza el 5 de octubre la II Legua Guardia Civil Valladolid 2025 a beneficio de la Asociación de Mujeres Supervivientes de Cáncer de Mama Vallkirias Pisuerga con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar.

Se trata de una jornada de celebración en el que se trata de compartir con la Guardia Civil un día de deportividad y hermanamiento, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La salida y la meta estarán en la Comandancia de la Guardia Civil, en la Avenida de Soria de la capital vallisoletana, y tendrá varias modalidades.

En concreto, a partir de las 11.00 horas se celebrará la carrera popular, de 5,5 kilómetros de recorrido, mientras que a las 11.05 saldrá una marcha con la misma distancia y, a partir de las 12.00 horas, se celebrarán carreras infantiles con distancias en función de las categorías que, en este caso, se desarrollarán por el interior de la Comandancia.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones, que se podrán realizar en la web https://inscripciones.runvasport.es/inscripcion/ii-legua-de-..., estarán abiertas hasta el 2 de octubre a las 15.00 horas.

Además, habrá un 'dorsal 0' con una inscripción simbólica para donar un importe voluntario a Vallkirias Pisuerga, aunque en este caso no se tendrá derecho a camiseta y bolsa de corredor.

El precio de la inscripción para la carrera popular es de 8 euros si se realiza antes del 29 de septiembre y el de la marcha solidaria será de 7 hasta la misma fecha, mientras que las carreras infantiles serán gratuitas y estarán limitadas a 100 participantes.

Una vez finalizada la entrega de premios se podrá asistir a una paellada que se servirá a partir de las 14.00 horas, con preferencia a los niños, para lo que se podrán adquirir tiques durante el proceso de inscripción.

La organización habilitará una zona de aparcamiento en el interior de la Comandancia hasta completar aforo de vehículos y hasta 30 minutos antes del inicio de la prueba.