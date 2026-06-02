Guardo (Palencia) recupera ambientalmente cuatro arroyos para prevenir inundaciones

Armisén, durante su visita a Guardo. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad palentina de Guardo ha recuperado ambientalmente cuatro arroyos del término municipal para prevenir inundaciones, una actuación que se enmarca en la convocatoria de recuperación de cauces 2025-2026 que cuenta con una inversión total de dos millones de euros, financiados al 50 por ciento por la Diputación Provincial y los ayuntamientos beneficiarios.

La actuación de recuperación ambiental y prevención de inundaciones desarrollada en los arroyos Corcos, Matalacasilla, Tralloma y Valdelera ha supuesto una inversión de 38.700 euros, tal y como ha recordado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante una visita a los trabajos.

Esta convocatoria tiene como finalidad prestar colaboración técnica y económica a los ayuntamientos para mantener y mejorar las condiciones hidromorfológicas de los cauces en espacios urbanos, contribuir al buen estado ecológico de las masas de agua y mantener estos entornos en condiciones adecuadas para paliar los efectos de las sequías y adaptarse al riesgo de inundación.

De la anualidad 2025, ya se ha concedido un millón de euros para 50 actuaciones. Esta convocatoria es continuidad al Plan Provincial de Conservación y Recuperación de Cauces Urbanos desarrollado entre 2021 y 2023 que supuso una inversión de 730.000 euros, de los que la Diputación la aportó 400.000 euros, con los que se llevaron a cabo 88 actuaciones en 67 ayuntamientos de la provincia.

La actuación en Guardo ha supuesto una inversión de 38.681 y se ha centrado en la recuperación de la vegetación de ribera como elemento clave para mejorar la estabilidad de los márgenes, favorecer la biodiversidad y reforzar la capacidad natural de los cauces frente a episodios de crecida.

Los trabajos han incluido la plantación de especies autóctonas propias de los ecosistemas de ribera, entre ellas sauces, alisos, fresnos y chopos, seleccionadas por su adaptación al entorno y por las funciones ecológicas que desempeñan en la protección de los cauces.

Asimismo, se ha actuado en zonas degradadas mediante la incorporación de estaquillas y pies jóvenes para favorecer la regeneración natural de la vegetación.

Las labores ejecutadas también han contemplado la eliminación de especies invasoras que podían competir con la vegetación autóctona, así como medidas de protección y mantenimiento inicial para garantizar el éxito de las plantaciones, incluyendo sistemas de protección frente a la fauna y reposiciones durante la fase de implantación.

La convocatoria 2025-2026 fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Diputación celebrado en febrero de 2025 y cuenta con una dotación económica total de dos millones de euros, de los que la Institución provincial aporta un millón de euros.

La ayuda financia hasta el 50 por ciento del coste de las actuaciones, incluyendo tanto la redacción de la documentación técnica como la ejecución de las obras, con un límite máximo de subvención de 20.000 euros por proyecto, el doble que en la convocatoria anterior.

Las actuaciones subvencionables se agrupan en cinco grandes bloques: limpieza y extracción de residuos y vegetación, mejora de la continuidad y estructura de los cauces, gestión de la vegetación existente, restauración de riberas y estabilización de márgenes, y obras de defensa frente al riesgo de inundaciones.

En la anualidad 2025 fueron admitidas las 50 solicitudes presentadas por otros tantos municipios de la provincia, priorizándose aquellas actuaciones con mayor riesgo para personas, viviendas e infraestructuras y que han supuesto una inversión de un millón de euros.

LÍNEA DE TRABAJO

La actual convocatoria da continuidad a una línea de trabajo iniciada por la Diputación con el primer Plan Provincial de Conservación y Recuperación de Cauces Urbanos desarrollado entre 2021 y 2023.

A través de aquel programa se ejecutaron 88 actuaciones en 67 ayuntamientos de la provincia, con una inversión total cercana a los 730.000 euros, de los que la Diputación aportó alrededor de 400.000 euros, además de proporcionar la asistencia técnica necesaria para la redacción y ejecución de los proyectos.

Las intervenciones realizadas permitieron acometer labores de limpieza y retirada de residuos, eliminación de árboles caídos y tapones vegetales, recuperación de la continuidad de los cauces, gestión de la vegetación, control de especies invasoras, restauración de riberas y estabilización de márgenes mediante técnicas de bioingeniería.

Con esta nueva convocatoria, la Diputación de Palencia "reafirma su compromiso de apoyo a los ayuntamientos en una materia especialmente relevante para la conservación ambiental, la prevención de riesgos y la mejora de la calidad de vida en los municipios de la provincia".