Guillén se muestra "satisfecho" por la participación que tendrá la Vuelta pese a la ausencia de Pogacar

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Vuelta a España, Javier Guillén, ha mostrado su satisfacción por la nómina de ciclistas que estarán en la salida de esta edición en Turín el próximo 23 de agosto pese a la ausencia confirmada ayer por su equipo (UAE) del último ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar.

Durante la presentación de la crono que albergará Valladolid, Guillén ha calificado de "extraordinaria" la participación con la presencia asegurada del danés Jonas Vingegaard (Visma), "junto con Pogacar el mejor vueltómano que hay" y que tendrá a los españoles "Enric Mas (Movistar), Mikel Landa (Soudal) y Juan Ayuso (UAE)" a sus principales rivales.

"Si a esa nómina de corredores le sumamos la presencia de Joao Almeida (UAE) y de otro grandísimo corredor, como es Richard Carapaz (EF), pues yo creo que desde el punto de vista de la general nos podemos dar por muy satisfechos", ha abundado.

Además, aunque los equipos todavía no han confirmado a todos los corredores, el director también ha citado a velocistas como Jasper Philipsen (Alpecin) y Mads Pedersen (Lidl-Trek), "corredores muy competitivos" a nivel internacional. "Desde luego, a estas alturas poder hablar de esta nómina de corredores, a mí como director me tiene muy satisfecho", ha zanjado.

También ha hablado de Iván Romeo que, aunque no hay confirmación oficial, no correrá la ronda nacional, algo que asume Guillén al tratarse de un corredor joven que acaba de participar en una prueba tan exigente como el Tour de Francia. "No soy director, pero dos esfuerzos de este nivel para un corredor de su juventud no se estila en la actualidad", ha señalado.