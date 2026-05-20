Gustavo Martín Garzo y Juan Carlos Arnuncio dialogan este jueves en la UVA sobre patrimonio arquitectónico y la calle

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto y profesor emérito de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid Juan Carlos Arnuncio Pastor y el escritor Gustavo Martín Garzo dialogarán este jueves, 21 de mayo, sobre el patrimonio arquitectónico y la calle en una cita organizada por la Universidad de Valladolid (UVA).

El arquitecto y catedrático de la UVA Darío Álvarez será el encargado de moderar este diálogo que organiza el Máster de Formación Permanente en Habilidades para la Gestión del Patrimonio Cultural, impartido en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y que en esta ocasión tendrá como escenario el Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español.

Este tercer Espacio de Diálogo del Máster se celebrará en el salón de actos del Museo Patio Herreriano de Valladolid, a partir de las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.