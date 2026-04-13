Hallado un cadáver en el río Tormes en Villamayor (Salamanca)

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SALAMANCA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de la Diputación han rescatado el cuerpo sin vida de una persona en una pesquera del río Tormes ubicada en Villamayor (Salamanca), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 11.15 horas, cuando la Guardia Civil avisó al 112 de que había una persona flotando en el río Tormes a la altura del punto kilométrico 2,5 de la carretera DSA-504, en una pesquera entre las localidades de Villamayor y Santibáñez del Río.

Así, se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, a los bomberos de la Diputación de Salamanca y la policía local de Villamayor y a Sacyl, que ha movilizado un médico del centro de salud.

Los bomberos de la Diputación de Salamanca han rescatado el cuerpo y el médico de Sacyl ha confirmado el fallecimiento mientras que la Guardia Civil se ha encargado de las diligencias pertinentes.