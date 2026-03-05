Hallado un proyectil de la Guerra Civil en una vivienda de Medina de Rioseco (Valladolid)

Localizado un proyectil de la Guerra Civil que estaba olvidado en una vivienda de Medina de Rioseco (Valladolid) - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se ha hecho cargo de un proyectil de artillería de metralla de calibre 75 milímetros que ha sido entregado en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Medina de Rioseco (Valladolid) tras ser hallado en una vivienda.

Las actuaciones se iniciaron a última hora de la tarde del 26 de febrero, cuando una vecina del municipio acudió al acuartelamiento para entregar el mencionado proyectil y manifestó que el artefacto había sido hallado en el año 2000 durante unas obras de reforma en el sótano de la vivienda, donde quedó olvidado hasta su reciente localización.

Los especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil examinaron el proyectil y determinaron que se trataba de un proyectil de metralla de 75 milímetros, un modelo muy empleado durante la contienda española, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

En este caso, el proyectil carecía de carga explosiva, si bien su apariencia externa hacía pensar que podía encontrarse operativo, lo que suponía un riesgo potencial.