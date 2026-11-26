PALENCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha confirmado el hallazgo de una docena de granadas de manos de origen yugoslavo el pasado 7 de noviembre por parte de unos senderistas que se encontraban en las inmediaciones del pantano de Ruesga, dentro del término municipal de Cervera de Pisuerga.

Siguiendo el protocolo habitual para estos casos, por parte del Equipo de Desactivación de Explosivos 'EDEX' de la Comandancia de Valladolid se procedió a su destrucción al día siguiente.

La investigación continúa su curso, señala la Subdelegación a través de sus canales de distribución.