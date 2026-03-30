Hallan en el Pisuerga el cadáver de la mujer de 71 años desaparecida en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Archivo - Río Pisuerga - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de la mujer de 71 años desparecida en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha sido hallado este lunes, 30 de marzo, en el río Pisuerga a unos 50 metros del hotel AC Palacio Santa Ana, sin que se aprecien indicios de criminalidad, según ha informado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, a Europa Press.

El equipo Pegaso de la Guardia Civil ha dado con el cuerpo sin vida de Josefa Vicenta N.S. sobre las 12.30 horas al captarla los drones que sobrevolaban el lugar en el marco del dispositivo de búsqueda desplegado desde su desaparición el pasado 23 de marzo.

El cadáver se encontraba "enganchado" a unos troncos, como se ha visualizado desde las cámaras de los drones, por lo que los efectivos del dispositivo han bajado a la zona del río y han confirmado que se trataba de la mujer desparecida.

El subdelegado del Gobierno ha señalado que de las primeras inspecciones visuales no se desprende que haya indicios de criminalidad sobre el cuerpo, al que ahora se le realizará la autopsia, mientras se mantiene abierta la investigación.

Asimismo, ha precisado que la búsqueda se centraba en esta zona del Pisuerga al contar con una imagen de cámaras de seguridad que captaron a la mujer por última vez en la noche de su desaparición en el Puente de la Hispanidad.