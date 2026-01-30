La hamburguesa 'Marrana 2.0' competirá para ser la mejor de España

El creador de la hamburguesa, Miguel Muñoz (izda); el gerente de Cochinillo Segoviano, Javier Bernabé, y la diputada de Promoción Provincial, Magdalena Rodríguez. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca agroalimentaria de la Diputación 'Alimentos de Segovia' promociona durante el mes de febrero la ruta 'The Vanity Tour', para dar a conocer la hamburguesa 'Marrana 2.0' con la que el socio de dicho marchamo, 'Vanity Burger', participa en el Campeonato de España de Hamburguesas para aspirar al escalón más alto del podio.

La ruta recorrerá durante los fines de semana de febrero cuatro municipios de la provincia: el Real Sitio de San Ildefonso, Carbonero el Mayor, El Espinar y La Lastrilla. En cada parada de la camioneta gastronómica de 'Vanity Burguer', el público podrá degustar la propuesta gastronómica y emitir su voto dentro del certamen nacional.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, durante la presentación del tour, ha destacado que estas acciones "muestran el potencial de los productos agroalimentarios de la provincia de una forma diferente, moderna y muy cercana al consumidor". Rodríguez ha subrayado que la marca Alimentos de Segovia "representa calidad y tradición y también innovación y nuevas formas de llegar al público".

Rodríguez ha estado acompañada por el gerente de 'The Vanity Burger', Miguel Muñoz, y por el responsable comercial nacional de otros socio de Alimentos de Segovia, la empresa criadora y comercializadora de cochinillos 'El Cochinillo Segoviano', Javier Bernabé, colaboradora en la elaboración de la hamburguesa.

'The Vanity Tour' estará en el Real Sitio de San Ildefonso los días 6, 7 y 8 de febrero. En Carbonero el Mayor del 13 al 15. La tercera parada será en El Espinar los días 20, 21 y 22, y finalizará en La Lastrilla, los días 27, 28 y 29 de febrero.

En todas las localidades, los viernes habrá horario de cenas, y los sábados y domingos comidas y cenas.

La ruta tiene como principales objetivos dar a conocer el producto, sumar el mayor número posible de votos en el campeonato nacional y ofrecer una experiencia gastronómica singular, con servicio en terraza, una cuidada puesta en escena y un formato que convierte cada parada en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Según ha explicado Miguel Muñoz, 'Marrana 2.0' es una "evolución de la hamburguesa original de The Vanity Burger, creada específicamente para representar a Segovia en un campeonato de ámbito nacional". La receta fusiona carne de vaca madurada con cochinillo asado de El Cochinillo Segoviano, acompañados de piel crujiente, queso cheddar, manzana confitada, salsa Acueducto (una mayonesa de ajo asado), salsa de yema trufada y un llamativo pan brioche rosa, inspirado en el color del cochinillo (bollo de pan coloreado con colorante alimentario).

Muñoz ha destacado que "cada ingrediente tiene un vínculo directo con Segovia y la forma segoviana de entender la gastronomía", y ha definido la hamburguesa como "un viaje a la provincia en un solo bocado".

Por su parte, Javier Bernabé ha resaltado que la participación en este proyecto es "una oportunidad para mostrar la versatilidad del cochinillo segoviano y acercarlo a nuevos públicos a través de formatos innovadores". Para Bernabé ésta es "una forma diferente de poner en valor un producto con siglos de historia, manteniendo su esencia y adaptándolo a las nuevas tendencias gastronómicas".

Desde la Diputación de Segovia se ha puesto en valor la sinergia entre socios de Alimentos de Segovia y Magdaslanera Rodríguez ha asegurado que este proyecto "refuerza la visibilidad del producto de proximidad y genera nuevas oportunidades para el sector agroalimentario de la provincia".