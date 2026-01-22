Héctor Pisa, ganador del concurso del cartel del Carnaval de León con la obra 'Hoy soy cebra'

La concejala de Comercio, Consumo y Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, con el cartel ganador del concurso de Carnaval 2026, junto a los miembros del jurado. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 22 Ene. (EUROPA PRESS

Héctor Pisa ha resultado ganador del concurso de carteles del Carnaval de León por la obra 'Hoy soy cebra', un certamen organizado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León al que han concurrido 17 trabajos procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional.

'Hoy soy cebra' es un juego visual con el estiramiento de las letras de la palabra 'carnaval' que se superponen a un león convirtiéndolo en cebra, mediante ilustración digital. "Ahí reside la magia del disfraz en las fiestas de Carnaval, ese día, el león va de cebra", explica el autor.

El jurado encargado de elegir el cartel del Carnaval 2026 ha estado formado por Pablo Álvarez Rodríguez, redactor de La Nueva Crónica; Ramiro J. Lobato, jefe de Fotografía del Diario de León; Ana González Barriada, redactora de Leonoticias; Benita Espadas, responsable de Comunicación de Editorial MIC; Evelyn González (Reina Canalla) - , artista multidisciplinar y Germán Pérez Molina, ganador del cartel anunciador del Carnaval del pasado año.

El jurado ha estado presidido por la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas, Camino Orejas, mientras que la secretaria ha sido Nuria Fernández, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El concurso del cartel que anunciará las fiestas de Carnaval está dotado con un primer premio de 1.250 euros, aunque también se han concedido dos accésits. El primero ha recaído en 'Reír es memoria', de Verónica Jaime Muñoz (Tomelloso, Ciudad Real) y el segundo, en 'Hilos', de Rubén Lucas (Torreagüera, Murcia).

El autor del cartel ganador, el oscense Héctor Pisa, ha explicado que la idea principal para dar forma a este cartel ha sido "integrar la propia palabra 'carnaval' en el diseño de una manera conceptual y sutil, no como el habitual texto informativo, sino como el artífice de la metamorfosis que brinda esta festividad, convirtiendo al león, símbolo indiscutible de la ciudad, en una cebra, mediante las extensiones de la propia palabra 'carnaval' sobre la silueta del animal".

En cuanto al color, ha señalado que su intención era usar un tono impactante y vivo que tuviera una presencia visual importante y, tras analizar los colores del escudo del Ayuntamiento de León, la combinación elegida le pareció "idónea" para hacer resaltar el conjunto del cartel, quedando una propuesta "legible y equilibrada".

EL GANADOR

El cartel ganador del Concurso del cartel de Carnaval 2026 está firmado por el aragonés Héctor Pisa, diseñador gráfico e ilustrador con más de veinte años de experiencia en el sector publicitario. Entre sus trabajos en concursos de carteles se encuentran propuestas muy contrastadas, que abarcan desde diseños conceptuales y directos hasta elaboradas ilustraciones de estilos muy diversos.

Cuenta también con un breve pero reconocido recorrido en el ámbito audiovisual, con la producción de 'El Bandido Cucaracha', primer largometraje de animación aragonés, galardonado con siete premios internacionales, además de la realización de varios videoclips.

Actualmente compagina su actividad profesional y familiar con la creación de un estudio de animación stop motion y la escritura de su primera novela juvenil.