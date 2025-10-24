Hereu avanza que los nuevos Perte se centrarán en el vehículo eléctrico y líneas de descarbonización

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu (c), durante una visita a la sede de Grupo Cropu, a 24 de octubre de 2025, en Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este viernes que el Gobierno de España lanzará nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), centrados en el vehículo eléctrico y en nuevas líneas de descarbonización.

Hereu ha avanzado que las convocatorias están "a punto de publicarse" y que el Ejecutivo prevé lanzarlas en un plazo de tres meses. Por ello, ha animado al sector empresarial e industrial a participar "en todas ellas", al considerar que el agotamiento de los fondos disponibles es "el mejor indicador de éxito" de los Perte.

Durante su visita a la sede de la empresa Cropu en Burgos, que celebra su 50 aniversario dedicada a la producción de componentes para sistemas de ayuda a la conducción y elementos auxiliares de automoción, el ministro ha destacado que es precisamente "el modelo de empresa familiar" que representa esta industria el que impulsa la economía del sector.

Además, ha subrayado que la automoción es una de las industrias "más exigentes" y que resulta "un orgullo para Burgos y para Castilla y León" contar con empresas de esa calidad y proyección internacional.