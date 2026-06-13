Herida en un accidente de tráfico la alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia) y senadora del PP, María José Ortega

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Ingresa en la UVI de Burgos tras un accidente de tráfico en Palencia

MADRID/PALENCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Aguilar de Campoo (Palencia) y senadora del PP, María José Ortega, ha quedado ingresada en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del Hospital de Burgos tras ser evacuada en helicóptero después de resultar herida este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera PP-2201, entre las pedanías de Menaza y Grijera, pertenecientes al municipio de Aguilar de Campoo.

Según 'El Norte de Castilla', el siniestro se produjo alrededor de las 14.25 horas en el kilómetro 3 de dicha vía, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León recibió el aviso de una colisión frontolateral entre dos turismos. En la llamada se solicitaba asistencia para tres ocupantes de uno de los vehículos, que referían dolores y heridas en la pierna, así como síntomas de ansiedad.

Entre los heridos se encontraban, además de la alcaldesa, el concejal de Urbanismo, Obras y Hacienda del Ayuntamiento de Aguilar y diputado provincial, Jesús Manuel Sevilla, que también ostenta el cargo de segundo teniente de alcalde, junto a su mujer y su hija, quienes viajaban en el mismo vehículo.