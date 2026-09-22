Una herida en un accidente con un turismo y una bicicleta implicados en Salamanca

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 35 años ha resultado herida en un accidente en el que se han visto implicados un turismo y una bicicleta en Paseo del Rollo con calle Pontevedra, en Salamanca.

Los hechos se han producido a las 11.02 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

Los facultativos han atendido a la mujer, que iba en bicicleta y se quejaba de un golpe en el costado, para trasladarla finalmente al Complejo Asistencial de Salamanca.