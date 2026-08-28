Herida tras una colisión entre un turismo, un autobús y un camión de basura en León

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida en una colisión múltiple con un autobús, un turismo y un camión de recogida de residuos implicados, a la altura del número 49 de la Avenida Doctor Fleming, en León capital.

Los hechos, según informa el 1-1-2, se han producido a las 08.16 horas, momento en el que se ha dado aviso del mismo a Policía Local, Policía Nacional y a Sacyl.

Los facultativos han atendido a la herida que ha sido trasladad en ambulancia soporte vital básico al C.A.U. de León.