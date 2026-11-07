Una herida tras colisionar un turismo y un patinete en Burgos

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 30 años ha resultado herida tras colisionar un turismo y un patinete en la calle de las Delicias, número 3, en Burgos capital, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha registrado sobre las 1.47 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la colisión y solicitaba asistencia sanitaria para la conductora del patinete.

La herida, una mujer de unos 30 años, precisaba atención sanitaria tras el accidente, sin que por el momento se hayan precisado sus lesiones ni su estado.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.