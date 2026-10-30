Herida tras empotrarse un turismo contra un muro en Los Ángeles de San Rafael (Segovia)

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SEGOVIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera en la Avenida de Francia y se empotrara contra un muro en el municipio segoviano de Los Ángeles de San Rafael.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 20.09 horas y se ha dado aviso a Policía Local de El Espinar y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. También se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico.

Los facultativos atienden a la herida, de la que no hay más datos.