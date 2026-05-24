Herida inconsciente una mujer tras una colisión entre un turismo y un camión en la A-231 en Sasamón (Burgos)

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BURGOS, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer se encuentra herida inconsciente este domingo tras una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 139 de la A-231 en Sasamón (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 15.52 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba del accidente y se solicitaba asistencia para los ocupantes del turismo, un varón y una mujer, esta última inconsciente y atrapada en el vehículo.

El 1-1-2 ha informado a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar para atender a los afectados.