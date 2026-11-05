Herida una joven de 20 años tras un accidente entre un turismo y una moto en Trobajo del Camino (León)

Archivo - Dos agentes de la Policía Local de San Andrés. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de unos 20 años ha resultado herida en un accidente en el que se han visto implicados una moto y un turismo en la alle Antonio Vázquez Fernández, 11, de Trobajo del Camino (León).

Los hechos se han producido a las 13.54 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. Además informa al Cuerpo Nacional de Policía.

Los facultativos han atendido a la joven que ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de León.